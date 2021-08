Brasileiros são eliminados na esgrima em cadeira de rodas nas Paralimpíadas

Já no sabre individual masculino Vanderson Chaves também perdeu todos os seus confrontos, para o húngaro Istvan Tarjanyi (5 a 1), para o francês Maxime Valet (5 a 1), o polonês Grzegorz Pluta (5 a 0), o canadense Pierre Mainville (5 a 0) e Alexander Kurzin (5 a 1), do Comitê Paralímpico Russo.

De acordo com o G1, Mônica perdeu as cinco lutas no sabre individual feminino que disputou, para a japonesa Chisato Abe (5 a 1), a húngara Boglarka Mezo (5 a 1), a ucraniana Olena Fedota (5 a 4), a chinesa Shumei Tan (5 a 0) e Irina Mishurova (5 a 3), do Comitê Paralímpico Russo.

