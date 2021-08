Brasil estreia em 5 modalidades na Paralimpíada de Tóquio

Nas competições, o Brasil bateu recorde paralímpico na natação com o Gabriel Bandeira. Já na esgrima em cadeira de rodas, os atletas brasileiros foram eliminados na fase classificatória. No tênis de mesa, Cátia Oliveira venceu sua primeira disputa no jogo das classificatórias.

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio começaram na noite desta terça-feira (24) e o Brasil estreou em cinco modalidades, sendo o tênis de mesa, no goalball, esgrima em cadeira de rodas, natação, além da estreia do multicampeão paralímpico Daniel Dias e o ciclismo de pista.

