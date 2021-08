Gabriel Bandeira bate recorde paralímpico e avança nas eliminatórias da natação

O paulista Gabriel Bandeira bateu recorde paralímpico na prova dos 100 metros (m) borboleta da classe S14, ao marcar 56s78, conseguindo o melhor tempo geral bo primeiro dia de disputa nas Paralimpíadas de Tóquio, nesta terça-feira (24). Além dele, Douglas Matera avançou para a decisão com o quarto melhor tempo de sua bateria, o sexto geral, ao marcar 58s66 também nos 100 m borboleta, mas na classe S13.

De acordo com a Agência Brasil, o pernambucano Phelipe Rodrigues disputou a segunda bateria da prova dos 50 m livre classe S10, e conquistou o terceiro melhor no geral com o tempo de 23s74. O multicampeão Daniel Dias também se classificou na noite desta terça, ao terminar a primeira bateria da prova dos 200 m livre da classe S5 com o segundo melhor tempo, o terceiro no geral, de 2min45s16. Ele ficou atrás apenas do espanhol Antoni Ponce (2min33s73) e do italiano Francesco Bocciardo (2min35s44).

As primeiras finais da natação serão disputadas a partir das 5h (horário de Brasília) nesta quarta-feira (25).