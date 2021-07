Brasileiros ficam fora das semifinais dos 100 m livre nas Olimpíadas

O dono do melhor tempo das classificatórias foi do italiano Thomas Ceccon, com 47s71. A semifinal dos 100 m livre será disputada às 22h30 (horário de Brasília).

Spajari fez o tempo de 48s74 e ficou em sétimo lugar na sexta eliminatória, disputada nesta terça-feira (27), no Centro Aquático de Tóquio. O britânico Jacob Whittle ganhou a série com a marca de 48s44.

