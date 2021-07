Brasileiro Keno Marley perde luta e chance de conquistar primeira medalha olímpica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O boxeador brasileiro Keno Marley Machado, 21, foi derrotado nesta sexta-feira (30) e perdeu a chance de conquistar uma medalha na categoria até 81 kg nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

O britânico Benjamin Whittaker, 24 venceu o primeiro round na opinião de três dos cinco juízes da luta. No segundo, foi ao contrário, com triunfo do brasileiro. Os juízes decretaram a vitória de Whittaker no round final.

O brasileiro, natural de Salvador (BA), lamentou muito a derrota no momento do anúncio. Se avançasse, Keno já garantiria pelo menos uma medalha, já que no boxe não há disputa pelo terceiro lugar —quem perde na semifinal recebe o bronze.