Brasileirão: Palmeiras e Corinthians ficam no empate

Palmeiras e Corinthians apenas empataram em 1 a 1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrida na noite deste sábado (12), no Allianz Parque. O gol do Verdão foi marcado pelo meia Raphael Veiga. Pelo Timão, o volante Gabriel balançou as redes. Com o resultado, os dois times seguiram empatados na tabela de classificação. Agora os rivais têm 4 pontos e estão no meio da tabela. O Palmeiras é o 6º e o Corinthians, o 8º.

De acordo com a Agência Brasil, pressionado pela surpreendente eliminação da Copa do Brasil para o CRB dentro de casa, o Palmeiras partiu para cima e logo abriu o placar. Aos três minutos, o meia Raphael Veiga aproveitou o contra-ataque veloz de Rony e o passe de Wesley para mandar um chute forte para o fundo das redes. Na sequência, o primeiro tempo continuou morno. Aos 31, o Corinthians conseguiu uma boa chance. Matheus Vital dominou na área e bateu colocado. O goleiro Jailson defendeu bem. Aos 42, o meia Gustavo Scarpa bateu rasteiro e a bola raspou a trave direita do goleiro Cássio.

Na volta dos vestiários, foi a vez do Corinthians reagir. Depois de ser eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil, também no meio de semana, o Timão precisava dar uma satisfação a torcida. E, aos nove, saiu o gol. Gustavo Mosquito, um dos melhores da equipe, foi ao fundo e achou o volante Gabriel na área. Ele desviou e empatou o jogo. Aos 31, o Palmeiras chegou a marcar outro gol. Só que, com auxílio do VAR, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza apontou impedimento do Rony e anulou o tento de Willian.