Brasileirão feminino tem quartas definidas; veja duelos do mata-mata

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo perdendo por 4 a 2 para o Corinthians em confronto direto, o Cruzeiro encerrou a primeira fase com 36 pontos, garantindo a ponta da tabela. O Corinthians ficou com a segunda posição, com 34 pontos. Já o São Paulo venceu o Inter por 1 a 0 e chegou a 33 pontos, ocupando a terceira posição.

As Palestrinas golearam o já rebaixado Sport por 5 a 1 e garantiram o quarto lugar com 30 pontos. Flamengo, Ferroviária, Bahia e RB Bragantino fecharam o G8 do Brasileirão, avançando de fase.

América-MG, Fluminense, Grêmio, Internacional, Real Brasília e Juventude se despediram da competição.

Os rebaixados: o 3B da Amazônia foi rebaixado para a Série A2, ao lado do Sport, que já chegou à última rodada sem chances de se salvar. Com apenas sete pontos conquistados, a equipe amazonense terminou na 15ª posição.

As quartas de final do Brasileirão Feminino terão início em agosto, após o término da Copa América feminina.

Resultados da última rodada:

Grêmio 1 x 1 Flamengo

Bahia 2 x 2 Juventude

América-MG 1 x 0 Ferroviária

Sport 1 x 5 Palmeiras

RB Bragantino 5 x 1 3B da Amazônia

São Paulo 1 x 0 Internacional

Corinthians 4 x 2 Cruzeiro

Fluminense 2 x 1 Real Brasília

Veja os confrontos da próxima fase:

Cruzeiro x Red Bull Bragantino

Corinthians x Bahia

São Paulo x Ferroviária

Palmeiras x Flamengo