Brasil vai bem, mas é desclassificado nos 4x100 medley nas Olimpíadas

A seleção brasileira fechou com um tempo compatível com a final olímpica, mas foi desqualificado junto com a Lituânia na transição de Guilherme Guido, do costas, para Felipe lima, do peito, quando aparentemente acontece uma 'queimada de largada'.

Guilherme Guido abriu a série nadando costas, Felipe Lima, logo em seguida, nadou peito, Vinicius Lanza continuou com borboleta e Marcelo Chierighini encerrou muito forte no nado livre.

