Brasil sofre sua primeira no handebol feminino em Tóquio-2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção feminina de handebol sofreu, nesta quinta-feira (29), sua primeira derrota nas Olimpíadas de Tóquio-2020. O Brasil perdeu para a Espanha por 27 a 23, no terceiro jogo do Grupo B. Antes, empatou com as russas, atuais campeãs olímpicas, e venceu a Hungria.

Assim, a equipe fica com 3 pontos e em terceiro lugar, um ponto atrás das espanholas e das suecas. As quatro melhores de cada grupo avançam.

Na partida desta quinta, o Brasil chegou a estar à frente por boa parte da etapa inicial, mas, quando a Espanha tomou a liderança, não largou mais.

Nos últimos minutos, a seleção brasileira chegou a diminuir a diferença para um gol, mas não conseguiu concretizar a remontada. Parou em grande atuação da goleira Navarra e de algumas finalizações na trave.

A próxima partida do Brasil será contra a Suécia, às 4h15 de sábado (31, horário de Brasília). Depois, fechará a fase de grupos contra a França, às 23h do domingo (1º, também no horário de Brasília).

Campeã mundial em 2013, a seleção brasileira tenta superar sua melhor participação em Olimpíadas, o quinto lugar na Rio-2016.