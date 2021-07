China ofusca Ledecky e Titmus e bate recorde mundial dos 4 x 200 m livre

Ledecky terminou em segundo, a 40 décimos da China, que ficou com o lugar mais alto do pódio e bateu recorde mundial, com 7m40s33, nesta quinta-feira (29). A Austrália recebeu o bronze.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Kathleen Ledecky quase ganhou uma medalha de ouro praticamente sozinha para o revezamento 4 x 200 m livre dos Estados Unidos. Última a cair na piscina, ela começou a nadar com sua equipe no terceiro lugar e distante de Austrália e China, que disputavam a liderança.

