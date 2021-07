Mayra Aguiar vence por ippon em 40 segundos em estreia nas Olimpíadas

No ano passado, a gaúcha lesionou o joelho e precisou passar por cirurgia, a sétima de sua carreira. Por causa da operação e da pandemia de Covid-19, ficou 16 meses sem lutar, até retornar no Mundial disputado em junho.

Mayra, que possui ainda quatro medalhas pan-americanas e sete em Mundiais, e tornou conhecida do grande público aos 15, após chegar à final do Pan do Rio-2007, ainda sem ser faixa preta na ocasião.

Em 40 segundos de luta, ela derrubou a israelense Inbar Lanir de costas no tatame e conseguiu um ippon, encerrando o combate e avançando para as quartas de final.

