Brasil reage, vence Itália no tie-break e garante vaga em Paris-2024

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi apertado. Mas a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Itália, na manhã deste domingo (8), no tie-break, por 3 sets a 2, e garantiu vaga direta às Olimpíadas de Paris-2024. O jogo, válido pela última rodada do Pré-Olímpico, foi disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

As parciais dos sets foram 25/23, 23/25, 15/25, 25/17 e 15/11. O Brasil iniciou com o domínio da partida e logo após viveu altos e baixos, como a Itália. Depois de decair no terceiro set, se reergueu na sequência e reconquistou a confiança. No tie-break, fechou com perfeição.

Darlan foi o maior pontuador do Brasil com 19 pontos. Lucarelli foi o segundo, com 17.

O resultado faz com que o Brasil encerre sua participação no Pré-Olímpico na segunda posição do Grupo A, com 15 pontos, acima da Itália. A Alemanha, líder com 18, conquistou a outra vaga da chave para as Olimpíadas.

Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para Paris-2024.

Ao todo, o Brasil acumulou seis vitórias e uma derrota no Pré-Olímpico. O único revés aconteceu justamente para a Alemanha, invicta, e que joga ainda hoje contra a Ucrânia.

Gabriel Medina, que também batalha por uma vaga olímpica no surf, marcou presença no jogo.

Como foi o jogo

A Itália se mostrou insegura e o Brasil aproveitou principalmente os erros de saque do adversário, que foram oito, para fechar o primeiro set. O jogo foi tenso desde o início, como já era o esperado, e a seleção brasileira mostrou equilíbrio em quadra para segurar os italianos. A equipe poderia até ter encerrado o primeiro set antes, se não fossem os contra-ataques desperdiçados e um baixo aproveitamento no recurso, porém conseguiu fechar o placar em 25/23.

O segundo set foi mais difícil para o Brasil por conta da ótima marcação e dos bloqueios da Itália. O time da casa deixou os italianos crescerem e decaiu tanto nas viradas de bola quanto nas recepções. A grande virada de chave para a seleção colar no placar foi da comissão técnica, que sentiu Darlan muito marcado e realizou as entradas de Alan e Cachopa. No entanto, apesar da torcida ter inflamado o ginásio e ter dado um gás a mais, as mudanças não foram suficientes e a Itália empatou ao fechar o set em 25/23.

O Brasil retornou à quadra com a mesma formação anterior, mas sem a mesma qualidade técnica. Na contagem, os italianos ficaram à frente quase o tempo todo e começaram a se sentir mais à vontade no Maracanãzinho. Michieletto marcou quatro pontos de ace no fim e amarrou ainda mais o set, que foi fechado em 25/15 para a Itália.

No quarto set, o Brasil viu uma Itália vibrante, mas reconquistou a confiança e se reergueu. O time contou com Darlan para mudar o clima da partida, que inflamou novamente o ginásio e se tornou o terceiro maior pontuador do jogo com 14, atrás de Lucarelli e Lavia. Com ampla vantagem no placar, o time comandado por Renan Dal Zotto assegurou o resultado e fechou em 25/17.

O tie-break foi bem disputado, ponto a ponto, mas com o Brasil à frente. A seleção manteve a calma e a estabilidade necessárias para que controlasse a contagem e firmasse passaporte às Olimpíadas do ano que vem. O 12º ponto do Brasil foi conquistado depois de um rali perfeito e incendiou ainda mais a confiança dos jogadores. No fim, tie-break fechado em 15/11, com direito a um ace de Lucarelli.