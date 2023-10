Com saque de Lucarelli, Brasil derrota Itália e garante Paris-2024

Rio de Janeiro/RJ - Com parciais de 1º set: Brasil 25 x 23 Itália, 2º set: Brasil 23 x 25 Itália, 3º set: Brasil 15 x 25 Itália, 4º set: Brasil 25 x 17 Itália, a partida que valia a classificação do vôlei masculino para as Olimpíadas 2024, em Paris, que caonteceu no Maracanazinh,o neste domingo, dia 8, foi para o tie-break, fechado em 15 a 11. Foi de 3 a 2 a vitória sobre a Itália.

O Brasil fechou o 15º ponto com saque de Lucarelli e garantiu o carimbo no passaporte para Paris-2024 do vôlei masculino brasileiro.

Para Honorato, "A nossa equipe saiu de um momento difícil. Todo mundo sabe como foi a trajetória, mas tudo isso nos fortaleceu, para jogar esse tie-break. O time foi guerreiro, não desistiu nunca. Somos brasileiros, nunca vamos desistir. Obrigado a todos que torceram e aos meus familiares e amigos, que me ajudaram nos momentos difíceis e à minha namorada. Fomos felizes. Estamos em Paris".

Darlan, que fez dez pontos só no quarto set, foi um dos destaques da partida contra a Itália. Outro destaque foi a torcida que deu toda energia para a equipe brasileira vencer.