Inter Miami é eliminado e Messi pode ficar 4 meses sem jogar pelo time

Ainda que vença a partida restante, Messi e companhia não conseguem alcançar o primeiro time na zona de classificação, o DC United (com 40 pontos). O líder da competição é o Cincinnati, com 68.

Com a derrota, o Inter Miami ficou na 14ª colocação do campeonato, somando 33 pontos. A equipe encara o Charlotte FC em ida e volta, nos dias 18 e 21, pela 38ª rodada da MLS.

Com Messi de titular, o Inter Miami não conseguiu superar o Cincinnati pela 37ª rodada da MLS, perdendo a chance de se classificar para a segunda fase do campeonato.

