Brasil luta, mas sonho olímpico do basquete acaba contra Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma campanha surpreendente no Pré-Olímpico de basquete de Split, na Croácia, a seleção brasileira masculina perdeu a vaga olímpica na final da competição, ao ser derrotada pela Alemanha, por 75 a 64. Era a última oportunidade de a seleção masculina conquistar vaga para os Jogos de Tóquio, que começam no próximo dia 23. A seleção feminina já estava fora da Olimpíada.

Nas partidas anteriores do classificatório de Split, o Brasil havia conquistado vitórias contundentes por 26 pontos (83 a 57 na Tunísia), 27 (94 a 67 na Croácia) e 28 (102 a 74 na semifinal contra o México). No sábado (3), um repórter chegou até a perguntar se contra a Alemanha a vitória seria por 29 pontos, mas o técnico Aleksandar Petrovic não quis responder, mas não esperava que seria jogo fácil. Não foi.

O treinador, aliás, nem esperava vencer a Croácia na primeira fase. O jogo-chave era contra a Tunísia, na estreia. O desempenho brasileiro foi surpreendente, já que os times europeus eram os favoritos. Petrovic ainda perdeu dois jogadores às vésperas do Pré-Olímpico. O ala Marquinhos decidiu se aposentar da seleção. Já o armador Raulzinho, que joga na NBA no Washington Wizards, pediu dispensa por "razões pessoais".

Para a final, Petrovic pela quarta vez no Pré-Olímpico escalou um time diferente para começar a partida: Rafa Luz, Vítor Benite, Alex, Bruno Caboclo e Rafael Hettsheimeir. Na semifinal, Paco Cruz, principal jogador mexicano, tinha ficado surpreso pelo fato de Benite começar no banco. Neste domingo, o ala-armador, cestinha da semifinal, com 22 pontos, teve a chance de iniciar o jogo.

A Alemanha apostou numa defesa compacta, para que o jogo fosse definido em pontuação baixa. A equipe alemã começou melhor, tentando acelerar o jogo e confundir a marcação brasileira. O Brasil, porém, conseguiu equilibrar e terminar o primeiro quarto com vitória por 17 a 14. O time, porém, mostrou desatenção na defesa, deixando a Alemanha acertar vários arremessos de três pontos.

A seleção alemã foi se distanciando, enquanto o Brasil também apostava nos tiros de longe, que não caíam. A Alemanha chegou a abrir 11 pontos (34 a 23). A seleção melhorou o aproveitamento dos tiros de três e conseguiu apresentar maior variação ofensiva, reduzindo a vantagem alemã para 36 a 34 ao final do primeiro tempo e voltando para o jogo.

O terceiro quarto foi o mais complicado para os ataques das duas equipes. Ninguém conseguia pontuar. A Alemanha esbarrava na defesa brasileira. Já a seleção nacional insistia em arremessos de três pontos que não eram efetivos. No final do período, porém, Bruno Caboclo fez falta técnica em Moritz Wagner, que tentava arremesso de três pontos. O ala-pivô acertou os quatro tiros, aumentando a vantagem alemã para nove pontos (51 a 42). A Alemanha terminou o terceiro período vencendo por 52 a 46.

No último quarto, a Alemanha apenas administrou a pequena vantagem construída ao longo do jogo para ficar com a vitória. Nervoso, o time brasileiro também desperdiçou seguidos ataques e ainda perdeu Alex, figura essencial da defesa, que cometeu a quinta falta. O cestinha do jogo foi Moritz Wagner, com 28 pontos.

A seleção brasileira foi a única não europeia a chegar à final em um dos quatro Pré-Olímpicos que foram disputados de forma simultânea também em Vitoria (Canadá), Kaunas (Lituânia) e Belgrado (Sérvia). No outro jogo já encerrado, a Eslovênia obteve classificação olímpica ao bater a Lituânia por 96 a 85. Sérvia x Itália e República Tcheca x Grécia disputariam as outras vagas.

Os países classificados nos Pré-Olímpicos se juntam a Estados Unidos, Argentina, Japão, França, Espanha, Austrália, Nigéria e Irã na Olimpíada. O torneio olímpico de basquete será disputado de 25 de julho a 7 de agosto.