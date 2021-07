Alison dos Santos bate recorde sul-americano nos 400 m com barreira na Liga Diamante

Em 2019, o brasileiro foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima e sétimo colocado no Mundial de Doha. No ano passado, por causa da pandemia, não competiu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Alison dos Santos, 21, venceu neste domingo (4) a prova dos 400 m com barreiras da Liga Diamante, série anual de competições de atletismo, em Estocolmo, na Suécia. Além da medalha de ouro, ele bateu o recorde sul-americano com o tempo de 47,34s, diminuindo marca anterior de 47,37s feita por ele mesmo há três dias.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.