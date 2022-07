Brasil enfrenta Paraguai na semifinal da Copa América nesta terça-feira

Já o Paraguai começou a disputar a Copa América em 1998. Na atual edição, a equipe já igualou seu melhor resultado: o quarto lugar em 2006. Uma vitória inédita contra o Brasil garantiria no mínimo a prata e uma vaga na Copa do Mundo, mas o histórico não é favorável: em quatro confrontos, a Canarinho venceu todos, marcando 17 gols e sofrendo apenas dois (4x1 na fase de grupos e 6x0 na fase final em 2006, 3x0 em 2010 e 4x1 em 2014).

O Brasil levantou a taça em sete das oito edições concluídas da Copa América - à exceção de 2006, quando a Argentina foi campeã. Desde que o torneio foi criado, em 1991, a Canarinho disputou 48 partidas, com 45 vitórias, um empate (contra a Colômbia em 2014) e apenas duas derrotas — ambas por 2x0 para as argentinas, na fase final de 2006 e na fase de grupos de 2014.

