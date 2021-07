Brasil empata com russas, atuais campeãs olímpicas, em boa estreia no handebol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de handebol empatou por 24 a 24 com o COR (Comitê Olímpico Russo) na estreia nas Olimpíadas-2020.

O Brasil ficou próximo no placar durante toda a partida, que começou na noite de sábado (24) e terminou na madrugada deste domingo (25, em horários do Brasil). No fim da segunda etapa, chegou a passar na frente no placar, mas as russas se recuperaram e a igualdade prevaleceu.

O resultado reflete a boa atuação de ambas as equipes. A goleira Babi teve uma grande performance, com nove defesas. O destaque do ataque do brasileiro foi Bruna de Paula, com sete gols.

As russas são as atuais campeãs olímpicas. Na Rio-2016, no entanto, competiram sob a bandeira do país. Em Tóquio, uma vez que a Rússia está proibida de competir em grandes eventos esportivos em razão do escândalo nacional de doping, o time disputa a competição como representante de seu comitê olímpico.

Já o Brasil, campeão mundial em 2014, tenta pela primeira vez uma medalha olímpica. A melhor posição da história foi o quinto lugar conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro.

O próximo duelo do time é contra a também forte Hungria, às 23h da próxima terça-feira (27).