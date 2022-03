Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira no Maracanã

O treinador da seleção brasileira também se manifestou favorável a mudança de 23 para 26 convocados para a Copa. A mudança vai ser votada no congresso de técnicos da FIFA no dia 01 de abril.

Nas outras posições a escalação já está fechada. O técnico Tite falou de sua expectativa para a partida pela penúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Ele espera uma equipe criativa e ofensiva. O treinador falou também sobre a má fase de Neymar no PSG.

Anthony, do Ajax, era a primeira opção. Mas por uma questão física pode dar lugar a Rodrigo, do Real Madrid.

A seleção brasileira só tem uma dúvida para enfrentar o Chile nesta quinta-feira (24) no Maracanã e ela está no ataque.

