Brasil conhece adversários da Copa América de futebol feminino

A competição, que terá início no dia 8 de julho, dará três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2023, que terá como sede a Nova Zelândia e a Austrália. Além disso, o campeão continental garante classificação para os Jogos Olímpicos de 2024 (Paris).

A equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage ficou no Grupo B, ao lado de Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina. Já a outra chave conta com Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Bolívia.

