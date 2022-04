Zagueiro Gil arquiva fotos com camisa do Corinthians no Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo das críticas lançadas pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, o zagueiro Gil arquivou nesta quinta-feira (7) pela tarde a maior parte de suas fotos com a camisa do clube do Parque São Jorge em seu perfil no Instagram. O defensor deixou apenas uma imagem como atleta do clube alvinegro, justamente na comemoração do gol anotado contra o Guarani.

Ao longo do dia, o zagueiro Gil, o goleiro Cássio e alguns outros jogadores mais experientes do elenco do Corinthians, assim como alguns de seus familiares, receberam inúmeras mensagens nas redes sociais pedindo a saída do clube e fazendo as mais diversas cobranças.

Nesta quinta-feira pela manhã, as lideranças da Gaviões da Fiel estiveram na porta do CT Joaquim Grava e conversaram primeiro com os líderes do elenco —inclusive o zagueiro Gil— e depois com a diretoria de futebol e o técnico Vítor Pereira. A torcida organizada cobra mais empenho dos atletas dentro de campo e melhores resultados.

Logo após a conversa com a Gaviões, a esposa do goleiro Cássio se irritou com os comentários em sua página no Instagram, respondeu um deles e a imagem viralizou. Horas depois, ela apagou seu perfil na rede social. O personal trainer da esposa de Cássio também foi ameaçado com áudios e uma imagem de um revólver com balas em cima de uma camisa do Corinthians.

Ídolo da Fiel e líder do atual elenco, o goleiro procurou a polícia, entregou as provas que tinha em mãos e agora aguarda investigação para encontrar o autor da ameaça. O clube do Parque São Jorge emitiu nota oficial em defesa dos atletas.