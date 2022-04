Delegado promete ação contra homem que ameaçou Cássio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O delegado César Saad, responsável pela apuração do caso relacionado às ameaças direcionadas ao goleiro Cássio, do Corinthians, prometeu uma ação contra o autor da mensagem, que se comunicou no Instagram com um amigo de Janara Sackl, esposa do atleta.

Em entrevista a José Luiz Datena no programa "Brasil Urgente" desta quinta-feira (7), Saad confirmou que o goleiro buscou ajuda policial e classificou a ameaça como "covardia".

"A máscara da covardia é a internet. Ele não ameaçou nem o atleta, ameaçou a mulher do jogador. A nossa unidade de inteligência do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) está fazendo o levantamento do perfil de quem mandou esse áudio e essa foto via Instagram", iniciou.

"O Cássio já está registrando boletim de ocorrência com a gente. Nós estamos usando nossas ferramentas e, em breve, vamos dar uma resposta. Um cara desse não pode falar o que está falando e nem mandar foto do jeito que fez, principalmente para familiar de jogador de futebol. É inadmissível", prosseguiu o delegado.

Ainda na conversa com a Band, Saad ressaltou que o homem pode responder por mais crimes caso a arma que aparece em uma foto seja sua.

"Tomara que ele, pelo menos, tenha essa arma que ele está exibindo. Que seja dele. Aí ele responde também por porte ilegal de arma. Vamos ver se ele faz essas ameaças pessoalmente e se é homem do jeito que está tentando ser com a mulher de outro homem", finalizou.

GAVIÕES ENTRA EM CONTATO

Mais tarde, Saad voltou a falar com Datena e revelou que a diretoria da Gaviões da Fiel, maior organizada do Corinthians, se colocou à disposição da Justiça para auxiliar nas investigações —outros perfis estão sendo monitorados.

"Encaminhamos os novos perfis que ameaçaram. Mas hoje a Polícia Civil terá o nome dos criminosos. O presidente da maior torcida organizada, a Gaviões, entrou em contato com a gente na delegacia. Eles estão se colocando à disposição para ajudar, porque estão usando o nome da Gaviões para utilizar as ameaças."

CORINTHIANS SE MANIFESTA

Em nota divulgada no fim da tarde, o Corinthians repudiou a ameaça contra seu jogador e informou que também acionou as autoridades para a resolução do problema.

LEIA A NOTA

O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente as ameaças de morte e violência feitas ao goleiro Cássio e sua família por meio de mensagens enviadas em uma rede social.

O clube já acionou a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) a fim de tomar as medidas cabíveis para a segurança dos atletas. Esperamos que as autoridades consigam identificar o autor desse crime e que ele seja submetido às penas da lei. Rejeitamos a imagem que associa o Corinthians a uma arma de fogo e munição: como clube, nossa missão é de paz, respeito e igualdade, na vitória e na derrota.