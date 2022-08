Bragantino e Ceará se encaram em busca de recuperação

Diante do Bragantino, o Ceará terá o retorno dos zagueiros Luiz Otávio e Messias e do centroavante Zé Roberto. O time terá a seguinte escalação em Bragança Paulista: João Ricardo; Michel Macedo, Luiz Otávio, Messias e Vitor Luís; Richardson, Guilherme Castilho, Vina e Lima; Zé Roberto e Mendoza.

Do outro lado, o Ceará vive um momento de crise e sofre com uma constante e impaciente cobrança de seus torcedores. O time alvinegro está sem um treinador efetivo e só somou um ponto nas últimas quatro partidas. Para completar, nesse período, o Vozão foi eliminado na Copa Sul-Americana ao perder em casa para o São Paulo na disputa por pênaltis.

Com 30 pontos, o Bragantino começou a rodada em nono lugar, estando a seis pontos do G-6. Para encarar o Ceará, Barbieri terá o retorno do zagueiro Natan, que cumpriu suspensão automática. Os centroavantes Ytalo e Alerrandro seguem entregues ao departamento médico e estão fora.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Ceará neste domingo (21), às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulistas e cearenses vivem um momento de baixa na competição e jogam pela recuperação.

