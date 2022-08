Athletico-PR e América-MG se enfrentam após queda na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Athletico-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (21), às 18h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes que foram eliminadas em casa da Copa do Brasil neste meio de semana.

O Athletico-PR tentou segurar o poderio do Flamengo em uma Arena da Baixada lotada. Mas levou um golaço de bicicleta de Pedro e perdeu por 1 a 0, após ter segurado um empate sem gols no Maracanã.

Já o América-MG precisava ganhar do São Paulo no estádio Independência. Saiu perdendo por 2 a 0, buscou a igualdade e atuou com um jogador a mais por boa parte do segundo tempo. Mas o placar ficou estacionado, e o Tricolor ficou com a vaga na semifinal.

Para a sequência do Brasileirão, o Athletico-PR volta a atuar com seu time principal, já que o foco na Libertadores será mais adiante. O Furacão começa a rodada na quinta colocação, com 37 pontos, e precisa se recuperar da goleada imposta pelo mesmo Flamengo na rodada passada.

A novidade no time de Luiz Felipe Scolari deve ser o jovem Vitor Roque. O centroavante, de 17 anos de idade, ficou fora do duelo contra o Flamengo por já ter atuado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil.

O Athletico-PR entrará em campo com a seguinte escalação: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e David Terans; Vitinho (Canobbio), Vitor Roque e Cuello.

Do outro lado, o América-MG vem em um bom momento e ganhou suas últimas quatro partidas. O time de Vagner Mancini vem de vitória sobre o Santos por 1 a 0 e começa a rodada na oitava colocação, com 30 pontos. O desfalque é o zagueiro Luan Patrick, suspenso

O América terá a seguinte equipe: Matheus Cavichioli; Cáceres, Maidana, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Wellington Paulista e Pedrinho (Felipe Azevedo).

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (21)

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: sem TV