Bragantino e Botafogo duelam para se distanciar da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino recebe o Botafogo nesta segunda-feira (4), às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança (SP). Ambas as equipes precisam vencer para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com 18 pontos na tabela, os clubes paulista e carioca figuram entre as equipes que estão acima do Atlético-GO, que com um ponto a menos está a uma casa da zona de rebaixamento. Outros clubes que também tem a mesma pontuação do Bragantino e Botafogo são o Avaí e o Ceará.

Para a escalação do Botafogo, a boa notícia para o técnico Luís Castro é o retorno do volante Luís Oyama e o zagueiro Victor Cuesta, que ficaram de fora da partida contra o América-MG. Recuperado, o meia-campista Lucas Fernandes foi relacionado na lista e pode estar a disposição para o jogo contra o Bragantino.

Mas como uma boa notícia, às vezes, vem acompanhado da má. O Botafogo não vai contar com os jogadores Chay e Joel Carli. Ambos estão suspenso pelo terceiro cartão. Os desfalques não param por aí. Com problemas físicos, Lucas Piazon e Erison também não entram em campo.

Derrotado em sua última partida contra o Athletico-PR, o Bragantino também deve entrar em campo com desfalque. O jogador Ytalo esta se recuperando de uma lesão. Alerrandro deve assumir a vaga. Por outro lado, o treinador Mauricio Barbieri tem o retorno do volante Eric Ramires.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança (SP)

Horário: às 20h desta segunda-feira (4)

Àrbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere