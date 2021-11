Botafogo visita o lanterna em busca de título antecipado da Série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o o Brasil-RS neste domingo (21), às 16h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Dependendo de um combinação de resultados, o Alvinegro pode voltar ao Rio de Janeiro com o troféu em suas mãos.

Para isso, o Botafogo precisa ganhar do lanterna e torcer para o Coritiba não ganhar do CSA no mesmo dia e no mesmo horário. O time carioca é líder da Série B, com 66 pontos. Os paranaenses, também com acesso garantido à elite nacional, vêm logo atrás com 64.

Para essa partida, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com o meia-atacante Chay e com o lateral esquerdo Hugo por problemas físicos. O pior problema, porém, é de Pedro Castro, um dos destaques do time na competição. Ele não poderá atuar por causa de uma torção no joelho e também está fora do último jogo da temporada.

Neste século, essa é a terceira vez que o Botafogo disputa a Série B. Nas outras vezes, o Alvinegro também não passou mais do que um ano na segunda divisão. Em 2003, ficou com o vice-campeonato, atrás apenas do Palmeiras. Em 2015, foi o campeão, com o Santa Cruz ficando em segundo lugar.

Estádio: Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (21)

Juiz: Alisson Sidnei Furtado (TO)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Transmissão: Globo e Premiere