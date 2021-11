Bahia busca reação contra Cuiabá para deixar zona de descenso

Para essa partida, o Bahia não poderá contar com o centroavante Gilberto, artilheiro do time no Brasileirão com 12 gols. Ele está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Sport e deve ser substituído pelo colombiano Rodallega.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia enfrenta o Cuiabá neste domingo (21), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está em busca de reação para deixar a zona de descenso, enquanto os mato-grossenses buscam embalar nesta reta final do torneio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.