Godín faz carta de despedida para Óscar Tabárez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde da sexta-feira (19), a Federação Uruguaia anunciou a demissão de Óscar Tabárez e de sua comissão, após 15 anos no comando da seleção. O carinho que os jogadores tinham por ele se refletiu nas publicações de despedida feitas nas redes sociais. Diego Godín escreveu uma carta para o ex-comandante e o agradeceu.

O capitão do Uruguai, postou uma foto com Tabárez e escreveu: "Nesta foto pude resumir tudo o que sinto. É difícil para mim encontrar as palavras certas e resumir em um texto tantas experiências, emoções, jogos e tantas coisas aprendidas em campo, mas principalmente fora (...) Quero te agradecer por tudo que você me ensinou e por tudo que você me ajudou na minha vida e na minha carreira profissional. Também por me dar a oportunidade e me escolher para ser jogador de futebol da seleção uruguaia, e depois por me dar a responsabilidade de vestir a braçadeira de capitão com tudo o que isso acarreta em nosso país".

Além disso, Godín também destacou como era o comandante na gestão do grupo e seus valores.

"Sempre me entreguei de corpo e alma pela celeste, como cada um dos meus colegas e você também conseguiu nos transmitir valores de identidade, responsabilidade e amor para a seleção. Como uruguaio, simplesmente obrigado, professor!", completou.

Tabárez, hoje com 74 anos, estava no cargo desde março de 2006 e, neste período, dirigiu a seleção uruguaia em três edições de Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018). Ele também comandou a equipe no torneio ainda em 1990.