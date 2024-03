Botafogo vira, vence Sampaio Corrêa-RJ no fim vai à final da Taça Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo está classificado para a final da Taça Rio. O Alvinegro venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos neste domingo (17). Júnior Santos, de pênalti, e Savarino marcaram para os donos da casa. Octávio descontou.

As finais da Taça Rio estão previstas para os dias 31 de março e 7 de abril, após a Data Fifa. Desta vez, não há vantagem caso haja resultados iguais. O adversário será o Boavista.

Depois disso, o Botafogo volta a jogar só pela Libertadores. A fase de grupos da competição está prevista para 3 de abril. O sorteio acontece nesta segunda-feira (18).

O primeiro jogo havia sido 2 a 1 para o alvinegro. O Botafogo também tinha a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara.

Antes do jogo o Botafogo oficializou a saída de André Mazzuco. O gestor seguirá para o Athletico-PR.

Como foi o jogo

O Botafogo começou o jogo mais lento e sem conseguir furar as linhas do adversário. O Sampaio Corrêa sobressaiu na frente e abriu o placar aos 21 minutos de cabeça com Octávio. Gatito fez pelo menos duas grandes defesas para evitar o pior. A torcida chegou a ensaiar algumas vaias. Fábio Matias acionou Júnior Santos e Savarino no final do primeiro tempo. Os dois acabaram decidindo.

Tchê Tchê teve um gol anulado no segundo tempo por toque de mão e o Botafogo foi para cima. O treinador fez mudanças para tentar pressionar o adversário. Com paciência, o time tentava achar as brechas e melhorou de rendimento. O Sampaio Corrêa, por outro lado, piorou.

Um pênalti selou a classificação do Botafogo, que ainda virou nos últimos momentos. Em lance aos 29 minutos, Júnior Santos recebeu de Damián Diaz e foi derrubado por Josiel. Na cobrança, ele mesmo bateu e fez o 12º gol na temporada. O atacante é o artilheiro do Brasil. O goleiro Diogo, reserva, foi expulso o banco. Depois do empate, o Botafogo fez o tempo passar sem ceder chances e seguiu atacando. No fim, Savarino garantiu a vitória.