Botafogo vence o Ceará no adeus de Igor Jesus ao Nilton Santos

Nesta quarta-feira (4), o Botafogo derrotou o Ceará por 3 a 2, em partida adiada da décima rodada do Campeonato Brasileiro, que também marcou a despedida de Igor Jesus do Estádio Nilton Santos. O atacante está de saída para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Com a vitória, o time carioca chegou aos 18 pontos e ocupa a sexta posição na tabela, enquanto o Ceará permanece com 15 pontos, na décima colocação.

Mastriani abriu o placar para o Botafogo no primeiro tempo. Na etapa final, Pedro Raul empatou para o Ceará, mas os donos da casa voltaram à frente com gols de Alex Telles, de pênalti, e Marlon Freitas. Nos minutos finais, Pedro Raul voltou a marcar, diminuindo para os visitantes.

Este foi o último compromisso do Botafogo antes do Mundial de Clubes, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho. O Ceará, por sua vez, volta a campo no próximo sábado, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.