Botafogo vence o América-MG e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão

O lateral-direito Marcinho, do América-MG, reencontrou-se com a torcida do Botafogo: foi vaiado e xingado de assassino. Ele responde por homicídio culposo (sem intenção de matar) pelo atropelamento de Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares, no Rio, em 2020.

O lateral-esquerdo Marçal levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Athletico, sábado, às 18h30, na Arena da Baixada. Ao mesmo tempo, o América-MG enfrentará o Corinthians, no Independência, sem Iago Maidana, também suspenso.

A campanha do Botafogo, com sete vitórias nos oito primeiros jogos, era algo que só o Palmeiras, em 2019, tinha atingido em uma edição de pontos corridos.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o América-MG, por 2 a 0, e ampliou a distância na liderança do Brasileirão 2023. Os gols alvinegros na partida de hoje (28), no Nilton Santos, foram de Júnior Santos e Luis Henrique.

