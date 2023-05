Atacante desencanta, Bragantino domina e vence Santos no Brasileiro

Vitinho fez o seu primeiro tento com a camisa do Bragantino. O atacante de 24 anos está emprestado ao clube desde fevereiro pelo Dínamo Kiev, da Ucrânia.

O Santos volta a campo na quarta (31) para enfrentar o Bahia, fora de casa, pelo volta das oitavas da Copa do Brasil — a ida terminou com empate por 0 a 0. O Bragantino, por sua vez, visita o Fluminense no domingo (4), pelo Brasileirão.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino se impôs e venceu o Santos por 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

