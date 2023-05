Palmeiras e Atlético-MG empatam com golaços e pintura anulada pelo VAR

ARACAÚ, SE (UOL-FOLHAPRESS) - Palmeiras e Atlético-MG fizeram um jogo muito intenso e empataram por 1 a 1, no Mineirão, neste domingo (28), pela 8ª rodada do Brasileiro.

Pavón fez um golaço para o Galo, em bela arrancada no fim do primeiro tempo, e Dudu deixou tudo igual no início da etapa final.

A partida ainda ficou marcada por um golaço de bicicleta anulado de Rony. O VAR viu impedimento na origem do lance, mas a marcação gerou polêmica.

Com o empate, o Palmeiras permanece na segunda posição do Brasileirão, com 16 pontos. Foi o terceiro jogo seguido sem vitória do time de Abel Ferreira na competição.

O Atlético-MG é o quarto colocado com 14 pontos. A equipe de Eduardo Coudet teve uma sequência de três vitórias seguidas no Brasileirão interrompida.

RONY TEM GOLAÇO DE BICICLETA ANULADO

Convocado novamente à seleção brasileira, Rony fez um golaço de bicicleta, mas o lance foi anulado por impedimento. O atacante foi lançado em velocidade, ajeitou a bola de cabeça no meio dos zagueiros do Galo e emendou de bicicleta. A bola ainda encobriu o goleiro Everson para morrer na rede — uma pintura. Porém, o VAR viu impedimento na origem do lance, e o gol foi anulado.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Endrick). T.: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano (Saravia), Jemerson, Nathan e Rubens (Igor Gomes); Battaglia, Zaracho, Hyoran (Patrick); Paulinho, Pavon e Hulk. T.: Eduardo Coudet.

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG).

Data e hora: Domingo (28), às 18h30 (de Brasília).

Árbitro: Bráulio da Silva Machado.

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Alex dos Santos.

Cartões amarelos: Nathan Silva, Zaracho, Pavón, Eduardo Coudet (Atlético-MG); Gabriel Menino, Raphael Veiga, Vanderlan (Palmeiras).

Gols: Pavón, aos 44 minutos do primeiro tempo; Dudu, aos 6 minutos do segundo tempo.