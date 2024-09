Botafogo vence Fortaleza e reassume a liderança do Brasileirão

Em um jogo aberto e agradável de assistir, as estratégias de ambos os times tiveram sucesso apenas em parte. Contudo, a diferença foi feita por Igor Jesus, que brilhou ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, neste sábado. Com essa vitória, o Botafogo reconquistou a liderança, que havia sido temporariamente tomada pelo Fortaleza, agora segundo colocado.

O Botafogo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro em um confronto direto decisivo. No Estádio Nilton Santos, o embate entre os líderes da competição foi emocionante e crucial para definir quem ficaria no topo durante a pausa para a Data-FIFA.

