Botafogo vence Ceará em jogo de 5 gols, 'dupla' lei do ex e despedidas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo vai embalado ao Mundial de Clubes. Em casa, o time carioca venceu o Ceará por 3 a 2, hoje, pelo jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e embalou o terceiro triunfo consecutivo.

Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas marcaram pelo Botafogo. Pedro Raul, duas vezes, descontou para o Ceará contra o ex-time.

O gol de Mastriani findou um jejum de nove meses do atacante. Ele não ia às redes desde 22 de agosto do ano passado, quando marcou na vitória do Athletico, seu ex-clube, sobre o Belgrano (ARG).

O jogo marcou duas despedidas: a de Igor Jesus da torcida no Nilton Santos e a do time rumo ao Mundial. O elenco embarcará para os EUA, e o jogador deixará o clube após a competição rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

A partida estava marcada para o dia 24 de maio, mas foi adiada. A Polícia Militar do Rio de Janeiro pediu o adiamento do jogo porque Fluminense e Vasco se enfrentavam no mesmo dia no Maracanã. A decisão foi tomada para evitar que os três jogassem na cidade no mesmo dia.

O Botafogo chegou aos 18 pontos e assumiu a sexta colocação no Brasileirão. O Ceará se manteve com 15 e aparece no décimo lugar.

O Botafogo agora volta as atenções para o Mundial de Clubes. O Glorioso viajará para os Estados Unidos e fará sua estreia no torneio no dia 15, contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília). O Ceará joga no próximo sábado, pela Copa do Nordeste. O Vozão visita o Sampaio Corrêa-MA, às 17h30 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O Botafogo dominou o primeiro tempo e saiu na frente no fim. O time da casa pressionou desde os primeiros minutos, mas pouco conseguiu finalizar, muito pelos espaços fechados pela defesa do Ceará. O Vozão, por sua vez, tentou definir rápido os contra-ataques que teve, porém também sem sucesso. Nos acréscimos, Mastriani apareceu, quebrou o jejum e abriu o placar para o Glorioso.

O segundo tempo foi agitado, teve VAR e dupla lei do ex. A "trocação" tomou conta do duelo. Ofensivo, o Ceará conseguiu o empate com o brilho de Pedro Raul. A festa durou pouco, já que Dieguinho cometeu pênalti ao colocar o braço na bola — a penalidade foi marcada com auxílio do VAR. O Botafogo aproveitou o embalo e não demorou muito para fazer o terceiro, porém viu o jogo ganhar emoção no fim, com novo gol de Pedro Raul.

BOTAFOGO

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Artur; Santiago Rodríguez (Nathan Fernandes), Mastriani (Danilo Barbosa) e Igor Jesus. T.: Renato Paiva

CEARÁ

Fernando Miguel; Fabiano (Fernandinho), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Matheus Araújo), Dieguinho (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano, Pedro Henrique (Lelê) e Pedro Raul. T.: Léo Condé

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Gols: Mastriani (45'/1°T), Pedro Raul (12'/2°T), Alex Telles (26'/2°T), Marlon Freitas (32'/2°T), Pedro Raul (41'/2°T)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Willian Machado (CEA), Nathan Fernandes (BOT)