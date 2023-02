Botafogo vence Bangu e só goleada do Flu em clássico o tira da liderança

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Debaixo de muita chuva de vento no estádio Luso-Brasileiro, o Botafogo pressionou muito para conquistar a vitória por 2 a 0 sobre o Bangu neste sábado (11). O triunfo pela 8ª rodada, alcançado com gols de Tiquinho Soares e Lucas Piazon, deixa o Alvinegro na liderança do Campeonato Carioca, com 16 pontos.

O Flamengo, que era o primeiro colocado, atua apenas na quarta (15), pois estava disputando o Mundial. O Fluminense, que já o mesmo número de jogos do Bota (7), precisa ganhar do Vasco por quatro ou mais gols de diferença para tomar a ponta da tabela amanhã. Com 12 pontos, o Castor segue em quinto.

Este é o terceiro jogo que a equipe de General Severiano manda na Ilha do Governador, pois o Engenhão está em obras para receber o gramado sintético.

Desde o pontapé inicial, a superioridade técnica do Botafogo ficou evidente. A equipe pressionou bastante os visitantes, rondava a área adversária, mas acabou pecando no último passe e passando em branco na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Alvinegro voltou pressionando demais, conseguindo atrapalhar a saída de bola do Bangu, porém ainda sem sucesso na hora de mudar o placar. Cinco minutos após a pausa para hidratação, que acontece aos 20', e a entrada de Piazon, o time melhorou e conseguiu o gol da vitória. Nos acréscimos, Piazon ainda teve tempo de deixar o dele.

O Glorioso volta a campo na quinta (16), às 20h30. quando visita o Vasco, em duelo atrasado da terceira rodada do Estadual. Já a equipe de Moça Bonita recebe o Volta Redonda apenas no dia 25, pela nona rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 0 BANGU

Competição: oitava rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

Dia e hora: 11 de fevereiro, sábado, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Michael Correia e Karen Soares Augusto.

Cartões amarelos: Patrick de Paula, Victor Sá (BOT); Calazans, Felipe (BAN)

Gol: Tiquinho Soares, aos 25 minutos do segundo tempo, e Lucas Piazon, aos 47 minutos do segundo tempo, para o Botafogo.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Fernando Marçal (Hugo); Tchê Tchê, Patrick de Paula (Marlon Freitas) e Gabriel Pires (Danilo Barbosa); Gustavo Sauer (Lucas Piazon), Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Luís Castro.

BANGU

Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan, Patrick (Eduardo Brito) e Gabriel Feliciano; Renatinho (Renê Junior), Samuel (Roger) e Adsson (Robert); Calazans (Daniel Felizardo), Edinho e Luis Felipe. Técnico: Felipe.