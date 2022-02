Botafogo-SP vence São Bernardo e acirra briga pelas quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP venceu o São Bernardo por 1 a 0 neste domingo (27), em casa, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Dudu marcou no último lance do primeiro tempo. Com a vitória, o time de Ribeirão Preto chegou aos 15 pontos e retomou a terceira posição do grupo C, com disputa acirrada e em alto nível —a distância entre o líder da chave, o Palmeiras, com 17, para o lanterna, o Ituano, é de apenas três pontos. A equipe do ABC Paulista, por sua vez, permaneceu em primeiro no grupo B, com 14, mas cedeu brecha ao São Paulo, com 11 pontos e dois jogos a menos.