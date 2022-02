Santos fica duas vezes em vantagem, mas cede empate ao lanterna do Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em mais uma exibição ruim, o Santos ficou no empate por 2 a 2 diante do Novorizontino neste domingo (27), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O clube alvinegro esteve duas vezes em vantagem, mas viu o lanterna do torneio buscar a igualdade.

Precisando vencer para tentar escapar da queda, o Novorizontino não ficou fechado mesmo fora de casa. O jogo mais franco permitiu ao Santos abrir o placar aos 11 minutos. Ângelo fez boa jogada pela direita e rolou para Balieiro, que cruzou. Goulart apareceu sozinho para subir firme e testar para o fundo da rede.

Apesar de certo equilíbrio, o clube alvinegro continuou levando mais perigo. Aos 31, novamente em jogada iniciada pela direta, Marcos Leonardo recebeu na marca do pênalti e se atrapalhou na hora de bater. O camisa 9 ainda ficou com a bola e cruzou para Goulart, que por pouco não alcançou.

A grande oportunidade dos visitantes veio nos acréscimos. Chrigor, que havia acabado de entrar na vaga do lesionado Bruno Silva, teve a bola sem marcação dentro da área. Porém, ele pegou muito embaixo e mandou longe da meta.

Com apenas dois minutos de bola rolando após o intervalo, Marcos Leonardo encontrou Marcos Guilherme na esquerda. Ele ajeitou o corpo e chutou cruzado, entretanto, a bola tocou na trave e voltou nas mãos do goleiro Giovanni.

Na sequência, em um lance bem polêmico, Balieiro dividiu com Léo Baiano na lateral da grande área, e o árbitro anotou a penalidade, aos cinco minutos do segundo tempo. Douglas Baggio deslocou o goleiro João Paulo e deixou tudo igual no placar.

A igualdade no marcador deixou o embate completamente aberto, com chances para os dois lados. Goulart, em mais uma cabeçada, quase marcou aos 15. No minuto seguinte, os visitantes puxaram o contragolpe, e Rômulo, cara a cara com João Paulo, parou no goleiro.

Já aos 28, Lucas Braga cruzou da esquerda, e bola passou por Goulart, que não subiu o bastante. Contudo, na sobra, Lucas Barbosa teve tempo para dominar e tocar no canto do gol para deixar o Santos mais uma vez em vantagem.

Aos 39, no entanto, Camacho afastou mal a bola, e ela caiu nos pés de Marcinho, que bateu de primeira, forte, sem chance para João Paulo.

O empate tirou o Santos da zona de classificação para a segunda fase do Estadual. Com apenas dez pontos ganhos, o clube alvinegro está empatado com o Santo André neste quesito, mas leva a pior no saldo de gols (-1 a -3) e fica apenas no terceiro lugar do grupo D.

Pela primeira vez desde a volta do futebol na temporada, o Santos terá uma semana livre para treinar. A equipe voltará a campo no sábado (5), às 18h30, quando visitará a Ferroviária em Araraquara, pela décima rodada. O jogo poderá marcar a estreia do técnico Fabián Bustos.

Já o Novorizontino visitará a Tuna Luso na quarta (2), às 15h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo Paulista, só voltará a jogar no domingo seguinte (6), contra a Inter de Limeira, em rodada que poderá marcar seu rebaixamento —com três pontos, está a cinco dos primeiros times fora da zona de queda.

SANTOS

João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry (Jobson) e Ricardo Goulart (Bruno Oliveira); Ângelo (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo (Rwan) e Marcos Guilherme (Lucas Braga). T.: Marcelo Fernandes

NOVORIZONTINO

Giovanni; Willean Lepo, Walber, Bruno Aguiar e Reverson; Léo Baiano (Adilson Goiano), Barba (Marcinho) e Douglas Baggio (Cléo Silva); Rômulo, Léo Tocantins e Bruno Silva (Chrigor). T.: Allan Aal

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Lucas Barbosa (SAN); Chrigor e Wálber (NOV)

Gols: Ricardo Goulart (SAN), aos 11'/1ºT; Douglas Baggio (NOV), aos 5', Lucas Barbosa (SAN), aos 28', e Marcinho (NOV), aos 39'/2ºT