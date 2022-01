Botafogo-SP e Santo André estreiam no Paulista com empate sem gols

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo-SP e Santo André empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (25), no estádio Santa Cruz, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O duelo foi pouco movimentado, com os times ainda distantes do condicionamento físico e do entrosamento ideais. Apesar da menor posse de bola, o time de Ribeirão Preto teve as melhores chances de marcar, no primeiro tempo. No fim da segunda etapa, o VAR negou pênalti a favor dos botafoguenses ao avaliar suposto toque de mão. Com um ponto cada, eles se preparam para enfrentar Santos e Corinthians na rodada seguinte, respectivamente.

Água Santa e São Bernardo reeditam final da A2 agora na elite do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-promovidos à primeira divisão do Campeonato Paulista, Água Santa e São Bernardo vão reeditar a última final da Série A2 logo em sua estreia na elite do Estadual, em confronto às 15h desta quarta-feira (26), em Diadema. A equipe da casa ainda mantém alguns nomes daquela decisão, em que acabou derrotada nos pênaltis, caso do técnico Sergio Guedes, na Arena Inamar desde o fim de 2020. O clube bernardense também guarda remanescentes de sua conquista, mas, à beira do gramado, terá um novato: substituto de Ricardo Catalá, o treinador Márcio Zanardi fará seu primeiro Paulista.

Contra o Novorizontino, Ituano tenta levar embalo da Série C ao Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ituano aposta no embalo da conquista para ter uma boa campanha no Paulista deste ano. Na edição anterior, o time rubro-negro terminou em último de seu grupo, que tinha também o Novorizontino, seu adversário agora na estreia na competição, às 19h desta quarta-feira (26), no estádio Novelli Júnior. O técnico Mazola Júnior diz acreditar que o acesso evitou um desmanche e permitiu a manutenção de atletas importantes na equipe. Ele testará a força de seu elenco contra um time que debutou na competição com derrota por 2 a 0 para o Palmeiras.