Botafogo-SP arranca empate com o Bragantino, que pega o Palmeiras nas quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo-SP e Bragantino empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (9), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista. Hurtado fez o gol da equipe de Bragança Paulista logo aos 11min, mas Luketa conseguiu a igualdade para o time da casa aos 49min da etapa final. Com o resultado, o Bragantino confirma a classificação para as quartas de final na condição de primeiro colocado do Grupo C, com 23 pontos --dois a mais que o Palmeiras, que desbancou o Novorizontino e ficou com a vice-liderança. Agora, Bragantino e Palmeiras se enfrentam em jogo único, com mando de campo para o time do interior, em data a definir. Já o Botafogo-SP perdeu o terceiro lugar do Grupo A para o Santo André, que bateu o Ituano nesta tarde, encerrando sua participação na lanterna da chave e em 14º na classificação geral. A equipe parte agora para a disputa do Troféu do Interior.

Inter de Limeira encerra primeira fase com vitória sobre o Guarani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando em casa, a Inter de Limeira venceu o Guarani por 1 a 0 neste domingo, na última rodada da fase de grupos do estadual. O gol da partida foi marcado por Mardley, aos 35min do segundo tempo. Garantidas nas quartas de final, as duas equipes avançam na segunda colocação de seus grupos. Assim, o time de Limeira, que somou 18 pontos no Grupo A, pega o líder Corinthians, enquanto a equipe campineira, que fez 14 pontos no Grupo D, encara o primeiro colocado Mirassol.