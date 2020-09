Botafogo enfrenta algoz de cariocas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Atlético-GO neste domingo (27), às 18h15, no estádio Olímpico, em Goiânia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro luta contra o bom retrospecto do adversário diante de cariocas neste ano.

O Atlético-GO já enfrentou os outros três times cariocas no Brasileiro, com duas vitórias e um empate. Na estreia, fez 3 a 0 sobre o Flamengo. Na sequência do campeonato, arrancou empate por 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã e bateu o Vasco por 2 a 1, de virada, em São Januário.

Para completar, o Atlético-GO acabou de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, venceu por 3 a 1 na volta, com direito a gol nos acréscimos, e avançou às oitavas de final.

Para acabar com a fama do adversário, o Botafogo terá de superar um incômodo jejum. A equipe dirigida por Paulo Autuori não vence no Brasileirão desde o dia 19 de agosto, justamente contra o Atlético-MG, um dos times de ponta do campeonato. Já são quase 40 dias sem triunfar.

Por conta disso, o Botafogo iniciou a rodada na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com dez pontos. Em compensação, o time chega à partida embalado pela classificação na Copa do Brasil. Na quinta-feira (24), segurou um empate sem gols com o Vasco, em São Januário, e avançou às oitavas de final.

O Atlético-GO, por sua vez, vive um bom momento. Além de estar garantido entre os 16 melhores da Copa do Brasil, vem fazendo campanha regular no Brasileiro. O time rubro-negro chegou à 12ª rodada em 14º lugar, com 12 pontos. Em sua última partida, perdeu por 4 a 3 para o Atlético-MG em casa.

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, Éder, Gilvan, Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Chico; Janderson, Hyuri, Ferrareis. T.: Vagner Mancini

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Kevin, Rafael Forster, Kanu, Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário (Davi Araujo); Kalou, Matheus Babi. T.: Paulo Autuori

Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)