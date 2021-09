Botafogo empata com Vitória em jogo com expulsões no Barradão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vitória e Botafogo se enfrentaram nesta quarta-feira (29), no Barradão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e ficaram no 0 a 0. Os dois times tiveram jogadores expulsos no segundo tempo —Kanu pelo lado alvinegro, e Samuel para os baianos, em lances distintos.

A equipe do Rio de Janeiro chegou a balançar a rede nos acréscimos da partida, com Rafael Moura, mas foi marcado o impedimento, confirmado pelo VAR.

Com o resultado, o Botafogo foi a 48 pontos e se isolou na vice-liderança da competição —estava empatado com o CRB—, mas perdeu a chance de encostar no Coritiba, primeiro colocado. Já o time baiano, que chegou a 26, permanece na luta para sair da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Vitória visitará o Goiás no Hailé Pinheiro. Já o Botafogo receberá o Avaí no Nilton Santos.

VITÓRIA

Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), Wallace Reis, Mateus Moraes e Renan Luís; Pablo Siles (Caíque Souza), João Pedro, Guilherme Rend (Samuel), Bruno Oliveira (Gabriel Bispo) e Roberto; Manoel. T.: Wagner Lopes

BOTAFOGO

Diego Loureiro, Jonathan (Daniel Borges), Kanu, Gilvan e Carlinhos; Luís Oyama, Barreto, Marco Antônio (Warley), Chay (Ewerton) e Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura). T.: Enderson Moreira

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Raul Prata, Guilherme Rend e Pablo Siles (VIT); Marco Antônio e Kanu (BOT)

Cartão vermelho: Kanu (BOT), aos 24', e Samuel (VIT), aos 37'/2ºT