Botafogo empata com Vasco e garante classificação na Copa do Brasil

O Botafogo ficou no 0 a 0 contra o Vasco, no jogo desta quarta (23) que aconteceu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Fogão se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque na partida de ida, na última quinta (17) o time de General Severiano ganhou por 1 a 0.

O Vasco teve pouco espaço em campo e teve dificuldades no setor ofensivo. O Botafogo contou com a vantagem obtida no primeiro jogo e segurou o empate até o final da partida.