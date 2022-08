Botafogo e Juventude reeditam encontro da quarta rodada no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o empate por 0 a 0 contra o Atlético-GO, o Botafogo chegou ao terceiro jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Agora, o time carioca busca um revés e se prepara para ir até o Rio Grande do Sul enfrentar o Juventude, neste domingo (21), às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada da competição.

Os times reeditam encontro da quarta rodada, em maio, quando empataram por 1 a 1.

Com 26 pontos, o clube carioca ocupa a 12ª posição, que garante acesso à Copa Sul-Americana. Uma vitória pode ajudar o Botafogo a se aproximar do G6, zona de classificação para a Copa Libertadores.

O Juventude, por sua vez, chegou a terceira derrota seguida contra o Cuiabá, na última rodada. O time gaúcho é lanterna da competição, com 16 pontos em 22 jogos, e busca a vitória para manter viva a esperança de encerrar o ano na Série A.

Para isso, o time espera defender um retrospecto recente positivo: o Juventude não perde contra o Botafogo desde julho de 2007, no Campeonato Brasileiro. Deste então, foram quatro encontros, com uma vitória para o clube gaúcho e três empates -incluindo o desta edição do Brasileiro, em maio.

Para a partida deste domingo, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com o atacante Vitor Leque e os meias Jadson e Yuri Lima, todos suspensos. O meia Edinho e o lateral-direito Paulo Henrique continuam no departamento médico.

Em compensação, o zagueiro Vitor Mendes se recuperou de lesão muscular e está à disposição. Portanto, uma possível escalação do Juventude tem: Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vitor Mendes), Nogueira e Moraes; Élton, Anderson Leite (Marlon) e Chico; Bruno Nazario, Felipe Pires e Isidro Pitta.

Do lado dos visitantes, o Botafogo tem como desfalque confirmado apenas o zagueiro Philipe Sampaio, que cumpre suspensão. Uma possível escalação inicial do técnico Luís Castro tem: Gatito Fernández;

Daniel Borges, Victor Cuesta, Adryelson e Hugo; Eduardo, Lucas Fernandes e Tchê Tchê; Luis Henrique, Erison e Jeffinho.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: Às 11h (de Brasília) deste domingo (21)

Árbitro: Raphel Claus (Fifa/SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere