Botafogo busca vitória contra Nova Iguaçu pela final da Taça Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo (9), às 18h, no Engenhão, pelo segundo jogo da semifinal da Taça Rio. O Alvinegro precisa da vitória para se classificar para a decisão.

Na primeira partida, há uma semana, no mesmo lugar, houve empate sem gols. Como fez a melhor campanha na primeira fase (Taça Guanabara), o Nova Iguaçu tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais.

Em fase de reformulação, o Botafogo ainda não embalou na temporada 2021. Nas últimas sete partidas, o time dirigido por Marcelo Chamusca venceu apenas uma. Além da eliminação precoce no Campeonato Carioca, a equipe também já caiu na Copa do Brasil -diante do ABC, em Natal (RN).

A Taça Rio é um torneio que reúne os times que ficaram do quinto ao oitavo lugar na Taça Guanabara. A taça em disputa é simbólica, mas serve para o Botafogo dar ritmo a seus jogadores. A Série B do Campeonato Brasileiro, que é seu principal objetivo na temporada, começa apenas no fim de maio.

Por isso, Chamusca deve levar em campo os jogadores que vêm atuando nas últimas partidas, com destaque para o jovem centroavante Matheus Nascimento. Aos 17 anos de idade, ele já teria uma proposta de 23 milhões de euros do exterior, prontamente recusada pelo Botafogo.

O Botafogo deve ter a seguinte escalação para enfrentar o Madureira: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, David Sousa, Paulo Victor; Rickson, Matheus Frizzo, Pedro Castro, Marco Antônio; Felipe Ferreira, Matheus Nascimento. T.: Marcelo Chamusca.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h deste domingo

Juiz: Alex Gomes Stefano