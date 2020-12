Botafogo bate o Coritiba e deixa lanterna do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo encerrou o jejum de vitórias, bateu o Coritiba na noite deste sábado (19), no Couto Pereira, e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 1, de virada, foi construído com gols de Pedro Raul -Neílton havia aberto o placar para a equipe paranaense no primeiro tempo. Sabino perdeu um pênalti nos acréscimos e desperdiçou a chance do empate.

Com o resultado, o time chegou a 23 pontos e à 18ª colocação, ainda na zona de rebaixamento. O Coritiba, por sua vez, permaneceu com 21 e está na 19ª posição, também na luta contra a degola.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Coritiba visita o Atlético-MG, e o Botafogo recebe o Corinthians.

CORITIBA

Wilson, Jonathan (Maílton), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani (Hugo Moura), Matheus Sales e Giovanni Augusto (Mattheus); Neilton (Yan Sasse), Rafinha e Pablo Thomaz (Robson). T.: Pachequinho

BOTAFOGO

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; José Welison (Matheus Babi), Caio Alexandre e Honda (Cícero); Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan) e Pedro Raul. T.: Eduardo Barroca

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Galdezani, Mailton, Matheus Sales (COR); Kanu (BOT)

Gols: Neilton, do Coritiba, aos 26'/2ºT; Pedro Raul, do Botafogo, aos 30'/2ºT; Pedro Raul, do Botafogo, aos 37'/2ºT