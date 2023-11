Barezinho Sub-18: Princesa empata com o Líbano e garante vaga na semifinal

Manaus/AM - O Princesa do Solimões se classificou para a semifinal do Campeonato Amazonense Sub-18 e se juntou a Manaus, Nacional e Fast na briga pelas vagas na decisão. Diante do Líbano, o empate por 1 a 1 classificou a equipe da Terra da Ciranda, que tinha vantagem por obter melhor posição na fase de grupos.

O jogo

O último duelo da semifinal foi disputado na sexta-feira (24), no Gilbertão, em Manacapuru, e terminou empatado por 1 a 1. O Tubarão saiu na frente aos 32 do primeiro tempo, com o centroavante Márcio. O Líbano chegou ao empate com o camisa 10, Ernan, aos nove da etapa complementar.

Confrontos da semifinal

Valendo vaga na finalíssima, o Manaus vai enfrentar o Nacional, enquanto o Fast encara o Princesa do Solimões. Os jogos serão únicos e sem vantagem. Em caso de empate, o classificado sairá após disputa de pênalti. Datas, horários e locais serão divulgados posteriormente pela Federação Amazonense de Futebol-FAF.

Com informações da assessoria