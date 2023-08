Barezinho Sub-10: competição inicia neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Chegou a hora do Campeonato Amazonense Sub-10. No sábado (26), 12 times iniciam a disputa no estádio Ismael Benigno, a Colina, a partir das 8h. Amazonas FC e São Raimundo fazem o jogo um da competição.

Os clubes participantes do estadual da categoria são: Amazonas Futebol Clube, Associação América Sport Clube de Manacapuru, Associação Desportiva Real Amazonas, Associação Guerreirinhos Manaus Esporte Clube, Associação Esportiva Vingadores, Atlético Cliper Clube, Clube Desportivo Librade, Internacional Soccer Academy, Manaus Esporte em Cristo, Projeto Craques do Futuro, RB do Norte e São Raimundo Esporte Clube.

A final está marcada para o dia 11 de novembro.

Com informações da assessoria