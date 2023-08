Barezão Série B: FAF divulga datas, horários e locais das semifinais

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O Campeonato Amazonense Série B chegou à reta final. Quatro times disputam duas vagas que garantem o acesso à elite do Barezão, em 2024.

Na quarta (9), às 15h30, na Colina, São Raimundo e RB do Norte disputam o acesso. Na primeira fase, o Tufão venceu os três jogos que disputou, ficou em primeiro no grupo A e obteve o melhor ataque da competição, com nove gols. O Boto ficou em segundo, no grupo B, com quatro pontos e nenhum gol sofrido. Na semifinal, o São Raimundo tem a vantagem do empate para se classificar.

No dia seguinte, quinta-feira (10), é a vez de Clipper e Alvorada entrarem em campo na luta pelo acesso. O jogo será às 15h30, no Carlos Zamith. O Clipper ficou na liderança do grupo B, com quatro pontos, pois, superou o RB do Norte no saldo de gols. A equipe da Águia não foi vazada neste Barezão Série B. O Unidos do Alvorada ficou na vice-liderança do grupo A, com seis pontos e tem o segundo melhor ataque da competição. No duelo, quem tem a vantagem do empate é o Clipper.