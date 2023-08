Aguirre releva indisciplina para ter Soteldo como protagonista no Santos

O camisa 10 não atua há mais de um mês, mas deve ficar à disposição do Santos contra o Fortaleza, domingo, no Castelão. João Paulo, Lucas Lima e Mendoza estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo.

Na segunda-feira, primeiro dia na reintegração, o venezuelano chegou cedo e mostrou muita vontade em campo. Ele estava torcendo pela saída do ex-técnico e ficou animado com a chegada de Diego Aguirre.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Diego Aguirre quer ter o atacante Soteldo como protagonista no Santos. Após atos de indisciplina, o venezuelano foi reintegrado e está nos planos do novo treinador.

